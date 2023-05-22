قال محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إن عدد الإصابات التي وقعت جراء الاشتباكات التي شهدتها البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بلغ 3599 إصابة، مؤكدًا تسجيل 279 حالة وفاة في المستشفيات.

وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن عدد العمليات التي أجريت لحالات المصابين بلغ 1116، بما في ذلك عمليات البتر والإصابة بالرصاص وغيرها.

وأضاف أن هذه الأرقام لا تشمل الحالات المرضية العادية، لكنها تخص الإصابات التي وقعت جراء الاشتباكات، التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد على شهر كامل، مشيرًا إلى أن 85 من أصل 134 مستشفى تعمل في الوقت الحالي بطاقتها المنخفضة لمباشرة حالات الإصابات والوفيات.

وأكد خروج 48 مستشفى عن الخدمة، منها 26 مستشفى و6 مراكز تشهد تمركزًا لعناصر من الدعم السريع بداخلها.

وكان ممثلو القوات المُسلحة السودانية والدعم السريع، وقعوا اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تدخل حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، ويسري مفعولها لمدة 7 أيام، ويُمكن تمديدها بموافقة الطرفين.

واتفق الطرفان على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية، كما اتفقا على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، ما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.