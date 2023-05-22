مدير الكرة السابق بالإسماعيلي: حاولنا ضم أكينولا من الزمالك

كشف أيمن الجمل، مدير الكرة السابق في الإسماعيلي، أن ناديه حاول التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، في الميركاتو الماضي.

الإسماعيلي حقق الفوز على حرس الحدود 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 32 نقطة في المركز الـ11، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

وقال أيمن الجمل في تصريحات تلفزيونية: «الإسماعيلي تفاوض مع الزمالك لضم أكينولا لكنه لم يكن مستعدًا من الناحية المادية لإتمام الصفقة وبالتالي لم تكتمل».

وأتم: «الإسماعيلي استحق الفوز على الزمالك في الدوري، ونجح الفريق في فرض سيطرته على مجريات الأمور داخل المستطيل الأخضر».