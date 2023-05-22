 إسلام عيسى: هدفي أمام المحلة سهل الفوز.. ونسعى للاقتراب من الصدارة - بوابة الشروق
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إسلام عيسى: هدفي أمام المحلة سهل الفوز.. ونسعى للاقتراب من الصدارة

الشروق
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 12:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 12:24 ص

أكد إسلام عيسى لاعب نادي بيراميدز على سعادته البالغة بالانتصار الذي تحقق على حساب غزل المحلة بالمحلة بهدفين دون مقابل وحصد ٣ نقاط غالية ومهمة في مشوار البطولة، وضعت الفريق في المركز الثاني.

وحقق بيراميدز الفوز على المحلة بنتيجة ٢-٠ في إطار لقاءات الجولة ٢٩ من بطولة الدوري وهي المباراة التي جرت على استاد مدينة المحلة.

شدد على أن المواجهة كانت صعبة مثلها مثل جميع لقاءات المحلة باستاد المحلة، والهدف الأول سهل المهمة كثيرا والهدف الثاني الذي جاء في الشوط الأول جعل الأمور أكثر سهولة.

أكد أن الفريق قدم مباراة غاية في القوة وسيطر على مجريات اللعب وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر، ولكن في النهاية الانتصار مهم والثلاث نقاط غاية الأهمية ولابد من التركيز أكبر في اللقاءات المقبلة للاقتراب أكثر من الصدارة.


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