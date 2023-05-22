أحمد موسى عن شائعة فحص قطع أثرية في إسرائيل: الصهاينة اعتادوا الفبركة والأكاذيب

علق الإعلامي أحمد موسى، على الشائعة الإسرائيلية التي زعمت نقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية إلى دولة الاحتلال لإجراء فحص لها.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «فيه واحد صهيوني فبرك صورة لإنهم بتوع الفبركة والأكاذيب طول عمرهم».

وأضاف أن مصر لم ترسل أي قطعة للخارج سواء لإسرائيل أو غيرها، معقبا: «من إمتى بنبعت للكيان الصهيوني ولا غيره».

وأشار إلى أن مصر هي دولة العلم، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يتم إرسال هذه القطع للخارج، لافتا إلى النفي الصادر عن وزارة السياحة والآثار الذي تضمن التأكيد على أنه لم يتم إرسال أي قطع للخارج سواء للفحص أو الدراسة.

وكان مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، قد نفى ما تردد بشأن بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية إلى إسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات هناك.

وقال في بيان، إن هذا الأمر عار تماما من الصحة، ولم يتم خروج أي قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة.

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