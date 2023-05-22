الصين تؤكد مواصلتها دعم الدول العربية في تعزيز استقلالها الاستراتيجي ووحدتها

أكدت الصين حرصها على مواصلة دعم الدول العربية في تعزيز استقلالها الاستراتيجي ووحدتها، وفي لعب دور أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن مشاركة سوريا في القمة العربية في مدينة جدة بالسعودية تثبت قدرة الدول العربية على تولي مصيرها ومستقبلها بنفسها، وأن تعزيز التضامن والتعاون العربي يلبي تطلعات الشعوب وتوجه العصر.

ونقلت شبكة التلفزيون الصينية "CGTN" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "يسعدنا أن نرى المصالحة في العالم العربي والتي أضفت نظرة جديدة على بلدان المنطقة، وجلبت أملاً لشعوبها"، لافتة إلى أن "الجانب الصيني وجه التهنئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمناسبة لم شمل الأسرة العربية الكبيرة بحضور سوريا، والذي يظهر بشكل كامل أن تعزيز التضامن والتعاون من خلال الحوار والتشاور هو تطلعات الشعوب وتوجه العصر".

وأشارت نينغ إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث برسالة تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح القمة، مؤكدة أن الصين ستنفذ بروح الصداقة نتائج القمة الصينية العربية، وستعمل على بناء مستوى أعلى من الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية.