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عقدت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "مشروعك سر قوتك"، بقرية ناصر الثورة التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة.

وقالت دارين حسين مسئول وحدة تكافؤ الفرص بمركز الخارجة، إن الندوة تناولت التعريف بأهمية دور الوحدة في نشر ثقافة المشروعات وتشجيع الشباب وربات البيوت على الحصول على قروض ميسرة لتحسين دخل الأسرة.

من جانبه أوضح أحمد صالح، مدير برنامج مشروعك بمركز الخارجة، أن البرنامج تابع لوزارة التنمية المحلية، حيث يعمل على خلق فرص عمل من خلال إقامة مشروعات بقروض ميسرة وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأشار إلى أنه من أهم المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية، حيث تكون الفائدة بسيطة نظير القرض، ومن خلال تبادل الحوار مع الحضور تقدم البعض لمشروعات ماكينات خياطة وقروض لمشروعات تجارية.

وتأتي الندوة في إطار تنفيذ خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، حول ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعى في الوحدات القروية التابعة.