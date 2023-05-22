رئيس ثقافة القناة يناقش خطة الأنشطة خلال الفترة المقبلة

عقد الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي اجتماع استثنائيا لبحث العديد من الأمور الثقافية في الإقليم.

وحضر الاجتماع الدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم، عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

وقام رئيس الإقليم بتكريم الدكتور عبد الرحمن مسعد عضو نادي أدب جنوب سيناء لفوزه بالمركز الأول بالمسابقة الأدبية الإقليمية للعام المالي ٢٠٢٢،٢٠٢٣م، وتسليمه شهادة تقدير كأفضل عمل متميز يحصد المركز الأول بالمسابقة الأدبية، بالإضافة إلى أن مسعد صدر له مجموعة قصصية عن إقليم القناة وسيناء الثقافي بعنوان " ريشة سوداء " وله أعمال أخرى قيد التنسيق والطباعة عن نفس العام.

كما استعرض محمد نبيل جدول الأعمال للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال موقف التسويات المالية والخاصة بصرف مستحقات الزملاء العاملين برئاسة الإقليم وفروعه الثقافية من خلال بنود الميزانية المتاحة.

كما قام وكيل وزارة الإقليم بتوجيه مسئولي إعلام الفروع بعمل تقرير عن النشر الإقليمي والكتب الخمس التي تم اختيارها من كل فرع، وكذلك ضوابط النشر الإقليمي من خلال لائحة الشؤون الثقافية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية الأكثر احتياجا لبناء الوعي الثقافي بكافة الفروع ، ومتابعة ماتم تنفيذه من أعمال الصيانة، والحماية المدنية.

كما اطلع محمد نبيل على المشكلات والأزمات التي تواجهها الفروع الثقافية بالمرحلة القادمة وكيفية التغلب عليها.