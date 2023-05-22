توريد أكثر من 320 ألف طن قمح بالوادي الجديد حتى الآن

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع داخل وخارج المحافظة بلغت 320 ألفا و423 طن قمح، منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم الإثنين، وذلك في شون وصوامع المحافظة ومراكز التجميع بجانب الكميات الموردة خارج المحافظة.

وقال، إنه تم توريد 34 ألفا و530 طن قمح لصوامع الخارجة، وتم توريد 58 ألفا و559 طنا للشركة المصرية للصوامع، 577 طنا للبنك الزراعى، وتوريد 3924 طنا لمنطقة التقاوى، مع استمرار التوريد بالجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأشار المرسي، إلى أن المساحة التى تم حصادها بلغت 300 ألف و423 فدانا حتى الآن، من إجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة والتى بلغت 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186 ألفا و277 فدانا.