باتروشيف يبحث التعاون الأمني مع فنزويلا وكوبا

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، قضايا التعاون الأمني مع كاراكاس وهافانا، في اجتماع عقده مع نظيريه الفنزويلي والكوبي في موسكو اليوم.

وأفادت الدائرة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، بأن باتروشيف أجرى سلسلة محادثات ثنائية اليوم الاثنين في موسكو، مع نظرائه في عدد من الدول وصلوا إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الأمني الدولي الحادي عشر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت الدائرة في بيانها، أن باتوشيف ناقش مع أمين عام مجلس الدفاع الوطني الفنزويلي خوسيه فيريرا، تدابير التعاون المشتركة بين الأجهزة الأمنية والهياكل العسكرية في روسيا وفنزويلا.

كما بحث باتروشيف مشاكل الاستقرار الإقليمي، خلال محادثاته مع وزير الداخلية الكوبي ألفاريز كاساس".

وفي لقاء مشترك مع مدير عام المخابرات المركزية بجمهورية الكونغو فيليب أوبارا، تم مناقشة آفاق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بين موسكو وكينشاسا.

كما ناقش باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي في القارة الأفريقية رفقة مدير عام جهاز المخابرات المركزية في ناميبيا، بينيديكت ليكاندو.

وأكد باتروشيف ومدير عام شرطة جمهورية بنين، سمائل اللبي يايا، استعداد البلدين لتكثيف التعاون الثنائي بين أجهزة إنفاذ القانون.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق، عقد الاجتماع الدولي الحادي عشر، لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في الفترة ما بين 23 - 25 مايو الجاري، في موسكو.