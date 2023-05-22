الإمارات تعدل المسمى الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، تعديل المسمى الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى «وزارة الخارجية».

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التغيير يأتي بموجب القانون الاتحادي 3 لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأضافت أن القانون يتضمن استبدال عبارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزارة الخارجية.

كما يتضمن تغيير عبارة وزير الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزير الخارجية، وذلك أينما حلت في عنوان أو نصوص المرسوم وفي أي تشريع آخر.