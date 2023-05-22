المستشار محمود فوزي: الدولة أكدت جديتها في الاستماع وفتح المجال العام

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن ما تحقق في الحوار عمومًا، هو أن الدولة جادة في الاستماع والإنصات وفتح المجال العام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي تحدث في وقت سابق أن الدولة كان لديها أولويات في المرحلة السابقة، متمثلة في مكافحة الإرهاب واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وتقوية أركان الدولة وبناء الاقتصاد المصري، وهو ما تسبب في تأجيل الإصلاح السياسي.

ولفت إلى أن الحوار الوطني هو بداية لمفهوم الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الحوار جمع أشخاص مختلفين فيُ التوجهات والأفكار، لكن مُحبين لوطنهم يجلسون على طاولة واحدة ويستمعون لبعضهم البعض، وأظهر المساحات المشتركة فيما بينهم.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بثلاث وزراء سابقين لرئاسة الثلاث محاور الرئيسة، ومعهم ثلاث من المتميزين علميًا ومهنيًا كمقررين مساعدين بمراعاة التوازن الكامل في الاتجاهات السياسية.

وتابع حديثه بأن الشخصيات التي تم الاستعانة بها في رئاسة محاور الحوار الوطني، تمثلت في الدكتور علي الدين هلال كمقرر للمحور السياسي، ويعاونه الدكتور مصطفى كامل السيد، وفي المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال ويعاونه الدكتور عبد الفتاح الجبالي، والمحور المجتمعي المهندس خالد عبد العزيز ويعاونه الدكتورة هانيا الشلقامي.

وأكد أن اختيار هذه الشخصيات البارزة لرئاسة محاور الحوار الوطني الرئيسية، ضمنت التخصص والفهم الدقيق وجمع طرف من السياسية، مما ترتب عليه إدارة الجلسات من قبل المقررين والمقررين المساعدين للجلسات.

وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».