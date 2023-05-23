السيناتور تيم سكوت يبدأ حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

بدأ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، اليوم الاثنين، حملته الانتخابية الرئاسية، حيث أعلن عن برنامج انتخابي يأمل أن يكون متميزا فيه عن برامج الجمهوريين.



وأكد أنه قدم رسالة متفائلة يأمل أن تختلف عن المرشحين اللذين استخدما المنافسة السياسية للسيطرة على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وأشار سكوت، الجمهوري في مجلس الشيوخ، عن ترشحه في مسقط رأسه في نورث تشارلستون في جامعة ساوذرن.



وقال سكوت لأنصاره: "حزبنا وأمتنا يقفون في مرحلة الاختيار بين الضحية أو الانتصار؟ أختار الحرية والأمل والفرصة"، مؤكدا أن "الحزب الجمهوري يحتاج إلى مرشح قادر على بث الروح ما هو أكثر من مجرد قاعدته".



ووجه سكوت انتقادات قوية للديمقراطيين بسبب إثارتهم ما أسماه المظالم الاجتماعية والسياسية الزائفة.