ميسي يحقق رقما مميزا مع سان جيرمان

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شارك ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في فوز فريقه ضد أوكسير بهدفين لهدف واحد في الدوري الفرنسي.

وكان هدفي باريس سان جيرمان قد جاءوا عن طريق الفرنسي كيليان مبابي والذي سجل هدفاً بصناعة ليونيل ميسي في الشوط الأول.

وبحسب شبكة " سكواكا " للإحصائيات فقد حقق ميسي رقماً إيجابياً مع باريس سان جيرمان في الدوريات الخمس الكبرى.

وأصبح ميسي هو اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية يسجل 20 هدف أو أكثر ويصنع 20 هدف أو أكثر في كل المسابقات هذا الموسم.

وقد وصل ميسي للأسيست رقم 300 في مسيرته مع الأندية، ويتبقى لباريس سان جيرمان نقطة واحدة للتتويج بالدوري الفرنسي بشكل رسمي.