المغرب يستنكر الاستفزازات الاسرائيلية المتكررة بالأراضي الفلسطينية

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، إن المغرب يستنكر "الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة"، وإن مداهمة اسرائيل اليوم لمخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة وما ترتب عنه من سقوط قتلى، "لا يمكن إلا أن يغذي التطرف والعنف في المنطقة".



وأضاف بوريطة في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا الذي يزور المغرب حاليا "المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس لجنة القدس تدعو إلى الوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي لهذه المقدسات"، بحسب وكالة رويترز.



وأضاف "هناك إجماع دولي على رفض هذه التصرفات وهذه الانتهاكات للقدس وللمسجد الأقصى لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع، فضلا عن التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام".



وأردف "المملكة المغربية دائما تؤمن وتتشبث بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض السلمي للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



وشدد على ضرورة "أن تتوقف هذه الاستفزازات التي لا تغذي إلا التطرف والعنف في المنطقة".



وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر 2020، بوساطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادته على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بينه وبين جبهة البوليساريو.



واتصل العاهل المغربي الملك محمد السادس بعدها برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا على أن موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية لا يتغير، وأن المغرب مع حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.



وأضاف "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا،لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة".