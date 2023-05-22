قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرؤية الأفقية انخفضت لمستويات قياسية، أمس الأحد، على أغلب المناطق الغربية والقاهرة الكبرى؛ بسبب الرمال والأتربة المثارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن الرؤية الأفقية تتحسن بشكل كبير مع دخول ساعات المساء، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تتحسن اليوم مقارنة بالأمس.

ولفت إلى استقرار الطقس والشعور بالأجواء الصافية حتى نهاية الأسبوع، قائلًا إن العظمى تتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى، خلال الأيام المقبلة.

وأعلن عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، عن تحسن الصغرى مساء لتتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن الأجواء معتدلة ليلًا وتسمح بالخروج والتنزه.

وذكر أن بعض هبات الرياح في الأيام المقبلة لن تكون مثيرة للرمال والأتربة، محذرًا من الرمال والأتربة المثارة في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبداية ارتفاع تدريجي آخر في درجة الحرارة، يوم الجمعة المقبل.