محامي الرسام الروسي ينفي رواية غادة والي: رفعنا قضية ضدها داخل مصر منذ 7 أشهر

قال أحمد العطار محامي الرسام الروسى جورج كوراسوف، الذي يتهم الفنانة التشكيلية المصرية بسرقة أعمال له، إن هناك قضية مقامة ضدها داخل أروقة النيابة العامة المصرية.

وأضاف أن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ملفات» على قناة «هي»، مساء الأحد، أنه ليس من دوره أن يبلغ "غادة" بأن هناك قضية مقامة ضدها داخل مصر وعليها متابعتها، موضحا أن القضية مقامة ضدها منذ سبعة أشهر.

وهذا التصريح جاء ردا على تصريحات غادة والي التي كانت قد عبرت عن استغرابها من إقدام الفنان الروسي على مقاضاتها في الخارج وليس داخل مصر.

وأشار العطار إلى أنّه تم تقديم مستندات للنيابة العامة، تؤكد أن الفنان الروسي وثّق وسجّل لوحاته داخل وزارة الثقافة الروسية، نافيا ما قالته غادة عن أن موكله لم يسجل اللوحات وأنه قد يكون سارقها.

ولفت إلى أنّ هناك في تصريحات غادة والي والمحامي الخاص بها، موضحا أنّ المحامي كان قد قال إن هناك مؤامرة مُقامة ضد غادة، في حين أنها لم تذكر مُطلقا خلال مقابلتها أمس الأول السبت أنها تتعرض لمؤامرة.

وتساءل عما إذا كان هناك تواصل بالفعل بين غادة والي والمحامي الخاص بها، أم أن الأمر مجرد دفوع من منطلق هوائي أو محاولة إبعاد الاتهامات عنها ومنح الموضوع صبغة سياسية، وفق تعبيره.