 تعيين خبير مالي مساعدا جديدا لوزير الاقتصاد بعد تورط سلفه في فضيحة بألمانيا - بوابة الشروق
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تعيين خبير مالي مساعدا جديدا لوزير الاقتصاد بعد تورط سلفه في فضيحة بألمانيا

برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 10:13 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 10:13 م

تقرر إسناد منصب كبير مساعدي وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى فيليب نيمرمان، وهو خبير في الشؤون المالية من ولاية هسه، بعد إقالة سلفه بسبب ادعاءات بمحاباة الأصدقاء في الوظائف، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كان باتريك جريخن وهو سكرتير أول بوزارة هابيك، أثار الجدل في البداية بتورطه في قرار تعيين اشبينه في أرفع وظيفة بوكالة الطاقة الألمانية المملوكة للدولة.

وكشف جريخن الأسبوع الماضي عن نيته ترك منصبه.

وظل هابيك، الذي ينتمي إلى حزب الخضر، لا يعرف طيلة أسابيع كيفية التصرف حيال ساعده الأيمن جريخن، وإن كان كلاهما اعترف بارتكاب "خطأ" في عملية تعيين مدير لوكالة الطاقة الألمانية.

كما أعلن هابيك الأسبوع الماضي أنه يجري التحقيق مع جريخن بموجب قانون الخدمة المدنية، لأن الضوابط العامة بوزارة الاقتصاد تم "مخالفتها بشكل واضح" .

وطالب النواب المحافظون بمعسكر المعارضة بتنحي جريخن عن منصبه.

وكان خلفه نيمرمان (57 عاما) يشغل منصب سكرتير أول وزارة الاقتصاد في ولايه هسه منذ 2019، وقبل ذلك شغل منصب سكرتير أول وزارة المالية بولاية شليسفيج- هولشتاين.

وقبل دخوله المعترك السياسي عمل نيمرمان، الذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ككبير اقتصاديين، وفي مناصب عدة أخرى في بنك بي إتش إف في فرانكفورت.


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