رجال الإنقاذ في شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية يلغون الإضراب عن العمل

ألغى رجال الإنقاذ في شواطئ مدينة بالما بجزيرة مايوركا الإسبانية إضرابهم المفتوح اليوم الأحد بعدما منحتهم شركة "إميرجينسيز ستميل" التي توظفهم زيادة الأجور التي طالبوا بها.

ويقوم رجال الإنقاذ بواجباتهم بشكل طبيعي في الوجهة السياحية الشهيرة بعدما حققوا أحد أهدافهم، على الرغم من أنه لم يتم الوفاء بالمطالب الأخرى.

يذكر أن رجال الإنقاذ يعملون في بالما من 11 صباحا وحتى 7 مساء. وقد هددوا بالإضراب عن العمل في العام الماضي، إلا أنهم ألغوا الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات.

وقال رجال الإنقاذ إنه لم يتم تنفيذ عدد من الامتيازات التى تم الاتفاق عليه مع السلطات في العام الماضي، وتحديدا بدء موسم السباحة في شهر أبريل بدلا من مايو.

وقالت سلطات بالما إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ فقط في أغسطس، مع انتهاء العقد الحالي وتولي المسؤولة مشغل جديد.

يذكر أن الجزيرة تعد وجهة سياحية شهيرة بين السائحين الألمان.