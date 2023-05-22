القماش يحقق ذهبية 800م حرة ببطولة السباحين المحترفين بأمريكا

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تمكن مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة من الفوز بالميدالية الذهبية الثالثة له في بطولة السباحين المحترفين بالولايات المتحدة الأمريكية «TYR pro swim series, Mission Viejo, USA» المقامة في ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو الجاري.

وفاز القماش الميدالية الذهبية الثالثة بعد تصدر ترتيب سباق 800م حرة بزمن 7:53.56 في البطولة.

وحقق القماش الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة بزمن 3:49.65 في البطولة ذاتها وكذلك ذهبية سباق 1500م حرة بزمن 15:15.19 ضمن منافسات البطولة الأمريكية.

وكان يوسف قد حقق أمس ذهبية سباق 50 متر فراشة بعد أنهى السابق في زمن قدره 23.76ث.

وكان يوسف رمضان المقيد بجامعة فرجينيا قد توج بذهبية بطولة الجامعات الأمريكية “NCAA” في سباق 100 ياردة فراشة ليصبح أول لاعب في جامعته يتوجبميدالية ذهبية في هذه البطولة.

وحقق السباح المصري أيضا ثاني أسرع زمن في تاريخ البطولة بزمن قدره 43.15 ثانية متفوقًا على صاحب برونزية بطولة العالم الكندي “جوش ليندو”.

وتقام بطولة TYR pro swim series, Mission Viejo, USA تحت رعاية الاتحاد الأمريكي للسباحة بمشاركة نحو 450 سباحا.