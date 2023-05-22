رئيس حزب القوات اللبنانية: مناورة حزب الله بالجنوب مرفوضة وتؤثر سلبا على لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله، أمس الأحد، في منطقة الجنوب مرفوضة تماما، معتبرا أنها تصرف أرعن – على حد تعبيره - لن يتضرّر منه سوى لبنان وآمال شعبه في قيام دولة فعلية تخفِّف من أزماته، كما أنه لن يؤثر سلباً إلا على بعض أجواء الانفراجات التي سادت مؤخراً على المنطقة العربية.

وأشار جعجع - في بيان له اليوم - إلى أن حزب الله وجه من خلال المناورة رسالة واضحة أمام اللبنانيين جميعا والمجتمعين العربي والدولي أنه لن يسمح بقيام دولة فعلية في لبنان مهما حاول الجميع، وذلك في وقت يصارع فيه اللبنانيون ليل نهار وفي كلّ لحظة لإعادة بناء دولتهم واستعادة الثقة العربية والدولية بهذه الدولة.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية إن المنطقة شهدت في الشهرين الأخيرين بعض الخطوات الإيجابية التي تؤشر إلى إمكانية عودة الأوضاع إلى طبيعتها، معتبرا أن آخر الإشارات على هذا الصعيد ما صدر في البند السادس من مقررات القمة العربية في جدة التي عقدت يوم الجمعة الماضي بخصوص الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

وأضاف أنه في الوقت الذي تذهب فيه الأمور بالمنطقة نحو الايجابية، بعث "حزب الله" برسالة للجامعة العربية ودولها الأعضاء والمجموعة الدولية مفادها أنه غير معني بكل ما يحدث على مستوى المنطقة وأنّه مستمر في ما كان عليه في السنوات العشرين الأخيرة.

وأوضح جعجع أن الحزب مخطئ تماما إذا كان يعتقد أن هذه المناورة بإمكانها أن تزيد من حظوظ مرشحه الرئاسي.