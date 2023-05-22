وزيرة الهجرة: تقديم الاستثمار الجاد للمصريين بالخارج سيوفر عملة صعبة للدولة

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن بروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة «إكسبو ريبابلك»، من شأنه إفادة قطاع كبير من المصريين بالخارج.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الجدعان»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن وزارة الهجرة أطلقت مؤتمر «الكيانات المصرية بالخارج»، في محالة لجذب الاستثمار العقاري لمصر، وكان من أول طلبات المصريين القدرة على الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم في عقار أو سكن.

وأشارت إلى أن تقديم استثمار جاد للمواطنين، سيوفر العملة الصعبة للبنوك المصرية والدولة، ما يحدث رواجًا، بالإضافة إلى شعور المصريين بالخارج أن الدولة تقف معهم وتسعى لتحقيق كل ما يسعون إليه.

ولفت إلى أن الاستثمار في العقار، يحظى برواج في كثير من الدول، وهناك دول تستهدفه كأولوية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الدول الغربية ودول المتوسط، مؤكدة أنه للترويج للاستثمار العقاري لابد من ضمان تقديم الخدمة بالشكل والطريقة التي تروج لصورة مصر أيضًا.

وذكرت أن وزارة الهجرة حريصة على اختيار شركاء نجاح جادين ذو مصداقية لدعم منظومة الترويج للاستثمار العقاري المصري بالخارج، مشيرة إلى عدم وجود دولة تقوم على عمود واحد، لذا لابد من اكتمال جميع الأعمدة متمثلة في المواطن والدولة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والشركاء الدوليين حتى تنهض الدولة وتصنع تاريخها القادم.

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شهدت توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وشركة «إكسبو ريبابليك» لتنظيم المعارض، الأسبوع الماضي، بشأن التعاون المشترك في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.