مجموعة فاجنر تعلن الانسحاب من باخموت بحلول الأول من يونيو المقبل

أعلنت مجموعة "فاجنر" الروسية المسلحة، اليوم الاثنين، أن قواتها ستنسحب من باخموت بين 25 مايو الجاري والأول من يونيو المقبل، وستسلّم موقعها إلى الجيش الروسي، بعد إعلانها عن السيطرة على هذه المدينة في شرق أوكرانيا.



وقال رئيس "فاجنر" يفجيني بريجوجين في مقطع فيديو مسجّل نشره مكتبه الإعلامي:"في الضواحي الغربية (لباخموت)، توجد خطوط دفاع. لذلك، ستغادر مجموعة فاجنر أرتيوموفسك (الاسم السوفياتي للمدينة) بين 25 مايو والأول من يونيو"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكان بريجوجين أعلن السيطرة على باخموت، السبت الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيسلم السيطرة على المدينة للجيش الروسي في 25 مايو الجاري.