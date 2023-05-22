الرئيس التشيكي يدعو العالم الديمقراطي إلى مواصلة دعم أوكرانيا

اجتمع سياسيون ومحاربون قدامى ووجهاء الكنيسة ودبلوماسيون وأفراد من الجمهور في المقبرة الوطنية في مدينة "تيريزين" التشيكية أمس الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، خلال حديثه في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 78 لتحرير معسكر اعتقال تيريزين، "إن هذه التجربة التاريخية الرهيبة يجب أن تكون تذكيرا للعالم الديمقراطي بألا يكرر أخطاء الماضي"، بحسب موقع إذاعة "راديو براغ إنترناشونال".

وأضاف الرئيس التشيكي "لا يجب أن نتراجع في دعمنا لأوكرانيا على الرغم من تزايد الصعوبات الاقتصادية والمشقة الناجمة عن الحرب.

ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، لم تتم دعوة ممثلي روسيا وبيلاروس لحضور هذا الاحتفال التذكاري.

يشار إلى أن النازيين قاموا بتحويل بلدة تيريزين المحصنة التي يبلغ عمرها 200 عام إلى معسكر حيث تم حشد اليهود من جميع أنحاء أوروبا حتى يمكن نقلهم إلى معسكرات الإبادة، بحسب موقع إذاعة "راديو براغ إنترناشونال".

وتم احتجاز أكثر من 150 ألف سجين في المعسكر، حيث لقى 35 ألف حتفهم من الإجهاد والجوع والظروف المعيشية الفظيعة.