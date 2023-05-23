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تحرك جزائري عاجل بعد انهيار عمارة في وهران

وكالات:
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:49 م

قرر السعيد سعيود، والي وهران شمال غرب الجزائر، ترحيل سكان عمارة في شارع بغدادي بن محمود، إثر انهيار جزء منها ليلة الجمعة 19 مايو.

وقالت ولاية وهران في بيان على "فيسبوك" إن السعيد سعيود اتخذ القرار حفاظا على أرواح المتساكنين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت في البيان أنه و"بعد مباشرة الإجراءات الإدارية، أشرف رئيس بلدية ودائرة وهران، مدير السكن والمكلف بالسكن بديوان الوالي، يوم الاثنين، على عملية ترحيل 20 عائلة إلى القطب الحضري وادي تليلات موقع 3000 مسكن".

وأكدت أنه تم تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لانجاح العملية.

وأشارت في السياق إلى أنه تمت عملية هدم البناية التي انهار جزء منها.


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