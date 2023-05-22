مفوضة أوروبية تدعو اليونان لتفسير فيديو لإبعاد مهاجرين

دعت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، اليوم الاثنين، اليونان للتحقيق في تقارير إعلامية عن ترك خفر السواحل اليوناني 12 مهاجرا في البحر.

وكتبت يوهانسون على موقع تويتر أنها ترغب في "التحقيق بشكل كامل ومستقل" في الواقعة، وحذرت أثينا من أن المفوضية الأوروبية مستعدة "لاتخاذ خطوات رسمية، إذا لزم الأمر".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو في نهاية الأسبوع يظهر خفر السواحل اليوناني يتخلى عن مجموعة من المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال، في قارب صغير.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن السلطات التركية أنقذت فيما بعد مجموعة المهاجرين. وحتى الآن لم تعلق الحكومة اليونانية على التقرير.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان اليونان بالقيام بعمليات "إبعاد" غير قانونية ومنع المهاجرين أو الساعين لطلب اللجوء من الوصول إلى الشاطئ أو إبعادهم عن حدود الاتحاد الأوروبي.