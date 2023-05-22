تستضيف الجزائر، اليوم الإثنين، فعاليات الندوة الدولية حول الذكرى ال75 لنكبة فلسطين تحت شعار "النكبة جريمة مستمرة والعودة حق".

وستشهد هذه الندوة، التي تنظمها وزارة المجاهدين الجزائرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، وبمشاركة سفارة دولة فلسطين بالجزائر، ومشاركة عدة شخصيات فلسطينية وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى منظمات جزائرية ودولية.

كما يتضمن برنامج هذه الندوة إلقاء محاضرات ومداخلات لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني منذ ضياع أرضه وتهويدها والاعتداء على ممتلكاته ورموز هويته.

وبحسب وزارة المجاهدين الجزائرية، ترتكز أهداف هذه الندوة - التي ستتخللها نشاطات ثقافية وإقامة جناح خاص بالقضية الفلسطينية بالمتحف الجزائري للمجاهد - على الإشادة بلم الشمل العربي والفلسطيني لنصرة القضية والتأكيد على المواقف الثابتة للجزائر إزائها.