«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية فى إدارة المخاطر والتغطية الميدانية للصحفيين السودانيين

تضامنا مع الظروف التى يمر بها الشعب السودانى، نظمت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين دورة تدريبية للصحفيين السودانيين لتعلم مهارات التغطية الميدانية فى مناطق النزاعات والحروب.

بدأ التدريب الذى يقدمه الصحفى المصرى أحمد العميد مدرس الصحافة الحربية وإدارة المخاطر بمركز تدريب نقابة الصحفيين قبل يومين وانتهى اليوم الاثنين، وشارك فيه العشرات من الصحفيين السودانيين المقيمين فى مصر، فضلا عن عشرات الصحفيين المقيمين فى مدن السودان المختلفة الذين تواصلوا مع مركز تدريب نقابة الصحفيين فى القاهرة عبر تطبيق «زووم».

وتضمن التدريب شرح لقواعد السلامة المهنية في تغطية الحروب، وشروط استخدام الممرات والطرق العسكرية، ومهارات التحرك على الجبهات المشتعلة والحواجز ونقاط التفتيش، كما تناول أيضا كيفية التعامل مع الناجين والناجيات من ضحايا العنف

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، خلال وجوده مع المتدربين السودانيين إن النقابة تبحث فتح الباب أمام مشاركة الصحفيين السودانيين والعرب المقيمين بمصر فى تدريبات النقابة المختلفة، مؤكدا أن نقابة الصحفيين المصريين ستظل نقابة لكل الصحفيين العرب كما كانت القاهرة ولاتزال بيتا ومقصدا لكل المواطنين العرب.

وقدم عبدالحفيظ الشكر للمدرب الصحفى أحمد العميد الذى تطوع بإعداد وشرح المحتوى التدريبى للاشقاء السودانيين وللزميلة المصورة الصحفية منى محجوب التى تطوعت أيضا بتصوير جلسات التدريب وبثها للزملاء فى الخرطوم وغيرها من المدن السودانية.