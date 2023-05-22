تقرير: تزايد بطيء لدور اليوان الصيني في السوق العالمية

تشهد سوق التجارة العالمية تزايدا مطردا لدور اليوان الصيني الذي يمكن أن يصبح في يوم من الأيام منافسا شرعيا للدولار الأمريكي في ضوء الحجم الضخم والمتنامي لدور الصين في الاقتصاد والتجارة العالميين.

ولكن حتى الآن وبسبب الفائض التجاري الكبير للصين والقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال، قد يتأخر وصول اليوم الذي يلعب فيه اليوان دورا عالميا أكبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كارتيك سانكاران المحلل الاقتصادي والمتعامل المخضرم في سوق الصرف قوله في المدونة المسموعة "أود لوتس" إن دور اليوان الصيني يتزايد تدريجيا على الصعيد العالمي.

وقال سانكاران إن الدور الدولي لليوان يتزايد ببطء، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد انتقال الصين إلى العجز التجاري المحلي، لكنه يحتاج مثلا إلى قيام أطراف غير صينية، ودول مثل البرازيل، بالاقتراض باليوان.