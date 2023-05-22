فلسطين: مسيرة الأعلام واجتماعات الأنفاق لن تعطي شرعية إسرائيلية على القدس

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن مسيرة الأعلام واجتماعات حكومة بنيامين نتنياهو، داخل الأنفاق لن تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقال اشتية، إن الاحتلال طارئ وسيادته على القدس مزعومة، وروايته مزورة، لا تستند إلى تاريخ أو آثار أو أي مدخلات علمية أو موضوعية.

وأضاف: «لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات».

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وضرب أمثلة لهذه الانتهاكات بالقتل المبرمج واقتحامات المسجد الأقصى وتوسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، والاستيلاء على الأراضي.

كما أشار إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وجلسة الحكومة الإسرائيلية داخل أنفاق ساحة البراق.