الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يطلقان شراكة خضراء

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أطلق الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية "شراكة خضراء"، وذلك في محاولة لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مجال حماية المناخ.

وأطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الشراكة الجديدة خلال اجتماع قمتهما العاشر في سول اليوم الاثنين.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتجهان لتعميق التعاون بينهما في مجال مشروعات الطاقة النظيفة، مضيفة "إنه أمر جيد لسلاسل توريدنا، وجيد للتنافسية وجيد للكوكب".

وذكرت المفوضية الأوروبية أنه بهذه الشراكة الجديدة عزز كلا الجانبين عزمهما على إبقاء الاحتباس الحراري الكوني أقل من 5ر1 درجة مئوية وليصبح محايدا مناخيا بحلول 2050 على أقصى تقدير.

كما يرغب التكتل الأوروبي وكوريا الجنوبية في التعاون معا بشكل وثيق في إطار برنامج العلوم للاتحاد الأوروبي المسمى "أفق أوروبا"، الذي يهدف إلى تمويل البحوث، وطبقا لبيان مشترك تقرر بدأ مفاوضات الآن حول هذا الموضوع.