إيران تعيّن علي أكبر أحمديان سكرتيرا للمجلس الأعلى للأمن القومي

قامت إيران بتغيير قيادة مجلسها الأعلى للامن القومي، حيث استبدلت أحد قدامى المحاربين التابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني، بموظف إصلاحي مرتبط بمسؤول متهم بالتجسس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الحكومة الإيرانية أعلنت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن علي أكبر أحمديان، القائد السابق في الفرع القوي للجيش الإيراني، والذي ترقى ليصير رئيس أركانه المشتركة، سيحل محل علي شمخاني في منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي.

ولم توضح الحكومة الإيرانية سبب إجراء التغيير.

جدير بالذكر أن المجلس يقرر السياسة الدفاعية والأمنية، في إطار المبادئ التوجيهية التي يضعها المرشد الأعلى.

وكان الرئيس الإصلاحي السابق، حسن روحاني، قام بتعيين شمخاني، وهو عميد بحري تولى قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، رئيسا لجهاز الأمن في عام 2013، بعد أن شغل مناصب سياسية عديدة تضمنت منصب وزير الدفاع.