

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو للنقطة التي التي سيلتقي فيها في الفضاء مع الرائدين السعوديين علي القرني وريانة برناوي.

وقال النيادي في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»، اليوم الاثنين: «متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا.. ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء.. توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله».

وتحدث سلطان في مقطع الفيديو، قائلا إنه من الأشياء الجميلة التي دائما ما ينتظرها رواد الفضاء على متن المحطة الدولية،هي وصول طاقم جديد للمحطة.

وأضاف أنه سيتلقي الطاقم الذي يضم سعوديين وأمريكيين قريبا، متمنيا لهم التوفيق في برنامجهم العلمي المميز.

ووصل أول رائدين سعوديين إلى الفضاء عقب انطلاقهما، الأحد، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء.

وأرسل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، ابتسامات وقبلات لمتابعي مهمتهما التي انطلقت إلى الفضاء.

وظهر الرائدان في مقطع فيديو وهما يوجهان تحية من مركبة في الفضاء، والسعادة تغمرهما بهذه الرحلة التاريخية.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".