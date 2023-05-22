التعليم: وفد صيني يتفقد ورشة «لوبان - مصر» بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة تم اختيارها كمقر لورشة " لوبان " الصينية منذ عام 2019، حيث تتضمن معدات تكنولوجية ومقررات في مجال صيانة السيارات الحديثة، والتصنيع عن طريق التكنولوجيا CNC.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ووفد من جمهورية الصين الشعبية المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن ورشة (لوبان - مصر) تعمل حاليا في تطبيق برامج دراسية متقدمة 3+2، ثلاث سنوات فني إصلاح السيارات + 2 فني أول أوتوترونك المركبات، ثلاث سنوات فني تشغيل معادن + 2 فني أول برمجة وتشغيل ماكينات التحكم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن بروتوكول تعاون يتضمن إنشاء ورشة (لوبان-مصر) بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، بالتعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تياتجين الصيني، والتي تهدف لتقديم نموذج حديث للتعليم الفني.