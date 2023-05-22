مصرع طفلة خنقا أثناء اللهو بحبل في منشأة القناطر

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لقيت طفلة مصرعها، بعدما تعرضت للخنق أثناء لهوها بحبل داخل منزلها بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة في العقد الأول بها آثار خنق وحز بالرقبة وادعاء السقوط أثناء اللهو ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إسعافها.

وبالانتقال والفحص تبين تعرض الطفلة للخنق أثناء اللهو بحبل داخل المنزل، وحاولت أسرتها إنقاذها بنقلها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.