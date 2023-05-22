 الاثنين 22 مايو 2023.. 2 جنيه زيادة في أسعار الدواجن واستقرار أسعار البيض بالأسواق المحلية - بوابة الشروق
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الاثنين 22 مايو 2023.. 2 جنيه زيادة في أسعار الدواجن واستقرار أسعار البيض بالأسواق المحلية

محمد فوزي
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:20 ص

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو 2 جنيه، في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، 22 مايو 2023، ليصعد سعر الكيلو مسجلا 64 جنيها عند باب المزرعة، مقابل 62 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة لكيلو الدواجن يتراوح بين 70 و73 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 140 و155 جنيها، ويسجل سعر الأوراك ما بين 71 و73 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد أن أسعار البيض الأبيض مستقرة عند 78 جنيها للطبق عند باب المزرعة، مشيرا إلى أن سعر الطبق يتراوح للمستهلك بين 85 و88 جنيها، حسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

كما استقر سعر طبق البيض الأحمر مسجلا 87 جنيها عند باب المزرعة، ويصل السعر إلى المستهلك بـ 97 جنيها.


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