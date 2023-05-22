كيف لُفقت تهمة تهريب المخدرات لممثلة هندية؟

بعد ذلك بثلاثة أسابيع، أُطلق سراحها بعد أن اعتقلت شرطة مومباي رجلين واتهمتهما بتلفيق تهمة الإتجار بالمخدرات لكريسان. ويقول كفين إنها تنتظر حاليا استرداد جواز سفرها لكي تتمكن من العودة إلى الهند.

وصرح مسؤول بفرع مكافحة الجريمة التابع لشرطة مومباي لـ بي بي سي بأن رجلا ثالثا يشتبه في أنه كان مصدر تلك المخدرات أُلقي القبض عليه ووضع في الحجز.

يقول المسؤول: "لقد كانت عملية انتقام دبرها المتهم الرئيسي، وهو صاحب مخبز يدعى أنتوني بول، ونفذها بمساعدة صديقه الموظف بأحد البنوك، ويدعى راجيش دامودار بوبهاتي، والمعروف بأسماء مستعارة مثل رافي جاين وبراساد راو".

ويضيف المسؤول أن التحقيق أظهر أن الرجلين كانا قد لفقا اتهامات لأربعة أشخاص آخرين في وقت سابق بطريقة مشابهة، وأن أحدهم - ويدعى كلايتون رودريغيز - لا يزال مسجونا في الشارقة.

ولم يعلق بول أو بوبهاتا على تلك المزاعم نظرا لكونهما مودعين في الحجز. لكن محامي بول، أجاي دوبي، نفى الاتهامات الموجهة إلى موكله ووصفها بأنها "باطلة تماما وتنطوي على سوء النية"، متهما بوبهاتا بأنه "خدع" موكله الذي قال إنه ليس له علاقة بالتذكار.

لكن سونال زوجة بوبهاتا أخبرت بي بي سي بأن بول هو الذي "دبر مكيدة" لزوجها.

قصة اتهام كريسان بتهريب المخدرات، كما يحكيها كفين، مليئة بالتفاصيل والتطورات المذهلة.

يقول كفين إن والدتهما بريميلا بيريرا تلقت رسالة في 23 مارس/آذار من رجل قال إنه كان قد قابلها في وقت سابق أثناء إحدى الفعاليات، وإنه سيمول مسلسلا سيبث عبر شبكة الإنترنت ويريد أن يعطي دورا فيه لابنتها.

"عندما التقت كريسان به، أخبرها بأنها يجب أن تسافر إلى دبي لإجراء اختبار تمثيل هناك، لكن تذكرة السفر التي أرسلها إليها كانت إلى الشارقة".

يقول كفين أنه طلب من شقيقته "توخي الحذر لأننا نسمع عن الكثير من عمليات النصب والاحتيال"، لكنها "لم يخطر ببالها أي شكوك".

"كانت تتأهب للاختبار وتشعر بإثارة كبيرة أمام هذه الفرصة الرائعة".

يقول كفين إنها تلقت مكالمة هاتفية من نفس الرجل قبل بضع ساعات من موعد الرحلة يطلب فيها مقابلتها في المطار. وهناك، أعطاها تذكارا طلب منها توصيله إلى صديق له في الشارقة.

"هبطت طائرتها في الساعة 1:17 صباحا، واتصلت بوالدنا في حوالي الساعة الثانية لتخبره بأنها تعرضت للاحتيال. قالت إنه لم يكن هناك أحد بانتظارها في المطار، ولم يكن هناك حجز لغرفة فندقية باسمها. كما أخبرتنا كذلك عن التذكار".

يقول كفين، الذي عمل في السابق لدى إحدى شركات الطيران إنه أدرك في تلك اللحظة أن شقيقته وقعت في مشكلة كبيرة.

"أخبرتها بأن تذهب فورا إلى شرطة المطار وتخبرها بكل شيء. وعلى مدى الأيام الـ 17 التالية، لم نتمكن من التواصل مع كريسان".

تقدمت الأسرة بشكوى للشرطة بعد أيام قليلة، وأرسلت 15 رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين وجهات رسمية، مثل رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية والقنصلية الهندية في الشارقة، لطلب المساعدة.