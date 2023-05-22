العفو عن المدون البيلاروسي بروتاسيفيتش

جرى العفو عن المدون رومان بروتاسيفيتش بعد عامين من اعتقاله المثير للدهشة وبعد بضعة أسابيع من إدانته، حيث تم معاقبته بالسجن بسبب ضلوعه في أنشطة معارضة للنظام.

ونقلت وسائل الإعلام البيلاروسية عن بروتاسيفيتش قوله في منسك "أولا وقبل كل شيء، أنا ممتن بشكل لا يصدق للبلاد وللرئيس شخصيا لهذا القرار".

وبعد القبض عليه ظهر بروتاسيفيتش على شاشة التليفزيون البيلاروسي الرسمي عدة مرات، حيث نأى بنفسه عن الانخراط في أنشطة المعارضة.

كان الاعتقال المثير للدهشة لبروتاسيفيتش في مايو 2021 أثار ضجة تجاوزت حدود الجمهورية السوفيتية السابقة. وهو كان مع صديقته صوفيا سابيجا على متن رحلة جوية من أثينا إلى فيلينوس عندما تم إجبار الطائرة التابعة لشركة رايان إير على الهبوط في منسك من قبل السلطات البيلاروسية بسبب تهديد مزعوم بوجود قنبلة. وبعد ذلك تم اعتقالهما.

وفي وقت لاحق تم معاقبة سابيجا، وهي مواطنة روسية، بالسجن لمدة ست سنوات ومنذ ذلك الحين تم نقلها إلى روسيا.

وفي مطلع مايو الجاري صدر حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق بروتاسيفيتش. واتهم الادعاء رئيس التحرير السابق لقناة المعارضة نيكستا على تطبيق تيليجرام،بالضلوع في محاولة انقلابية.

ودعت قناة نيكستا إلى القيام باحتجاجات ضد الحاكم السلطوي ألكسندر لوكاشينكو الذي أعلن نفسه فائزا في الانتخابات الرئاسية عام 2021. وقام لوكاشينكو بقمع احتجاجات الشوارع بوحشية. ولم يتم الاعتراف دوليا بنتيحة الانتخابات.

ويعتقد أقارب بروتاسيفيتش أنه أدلى بتصريحاته المؤيدة للحكومة تحت الضغط والتعذيب وهو في مركز الاحتجاز.

ولا يزال المئات من مناهضي لوكاشينكو في السجون، ورفض الكثير منهم الدخول في أي صفقة مع السلطات.