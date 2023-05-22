أرمينيا على استعداد للاعتراف بإقليم ناجورنو- كاراباخ جزءا من أذربيجان

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أعلنت حكومة أرمينيا أن الجمهورية السوفيتية السابقة مستعدة لأن تعترف بأن المنطقة المتنازع عليها ناجورنو - كاراباخ جزء من أذربيجان المجاورة في ظل ظروف معينة.

وقال رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان أمام مؤتمر صخفي اليوم الاثنين، إن ناجورنو- كاراباخ من بين الـ86 ألف كيلو متر مكعب التي اعترفت بها أرمينيا أنها أراض أذرية.

وأضاف أنه لا يزال يتعين بحث مسألة حقوق وأمن السكان الأرمينيين في ناجورنو -كاراباخ.

يذكر أن أذربيجان وأرمينيا دخلا في صراع بسبب ناجورنو -كاراباخ طيلة عقود.

كانت المنطقة ذات الأغلبية الأرمينية تمكنت في تسعينيات القرن الماضي من الانفصال عن أذربيجان في حرب أهلية دامية.

وفي 2020 استعادت باكو بعد اندلاع قتال جديد، السيطرة على جزء من المنطقة من خلال اتفاق هدنة. وتتولى قوة حفظ سلام روسية مراقبة الالتزام بهذا الاتفاق.

لكن الهدنة تعد هشة، حيث اندلعت معارك مؤخرا بين الجانبين. كما امتد القتال إلى مناطق حدودية أخرى تابعة لأرمينيا وأذربيجان.

في هذا الإطار انتقد باشينيان أيضا التحالف العسكري الذي تهيمن عليه روسيا وهو منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وكان رئيس الحكومة يشير ضمنا إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعيالتي لم تف بوظيفة الحماية تجاه أرمينيا .وقال إنه لهذا السبب يدعو الآن إلى إيفاد بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الصراع عوضا عن مراقبي منظمة معاهدة الأمن الجماعي.