الشرطة الأمريكية: 18 رجلا يقتحمون مكتب بريد مركز طومسون في شيكاغو

قالت الشرطة الامريكية إن مجموعة مكونة من نحو 18 رجلا اقتحمت مركز جيمس آر طومسون في شيكاغو في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت الشرطة أن الرجال حطموا الباب الأمامي في المركز ودخلوا المبنى حوالي الساعة 1235 صباحا بالتوقيت المحلي (0535 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الشرطة أنه من غير المعروف ما إذا كان الرجال قد استولوا على أي شيء، وفقا لصحيفة "شيكاغو تريبيون".

وبحسب التقارير، استهدف اللصوص مكتب خدمة البريد الأمريكي الموجود في المبنى.

وأظهرت صور لمكتب البريد صباح اليوم الإثنين، أن بابه محطم ومكسور.

يشار إلى أن المبنى الأيقوني المشيد على طراز ما بعد الحداثة كان يضم سابقا مكاتب حكومة ولاية الينوي، إلا أنه حاليا شاغر إلى حد كبير بعد أن وافقت شركة جوجل على شرائه في يوليو.