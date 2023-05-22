الرئيس التونسي: الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر"، مضيفا "كما لا نقبل أن يمس أحد بسيادتنا ، فالخبز أيضا والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر"، موضحا أن هناك حملة من الدوائر واللوبيات تسعى لتأجيج الوضع وأسمائهم معروفة".

ودعا الرئيس التونسي - خلال زيارته، اليوم الاثنين، إلى وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري- كلا من ديوان الحبوب والإدارات التونسية أن تكون في مستوى المرحلة لأنه لا يمكن المواصلة في التعامل مع هؤلاء الذين يعبثون بقوت المواطن وبحياته على جميع المستويات سواء الخبز، السكر، القهوة المواد المدعمة وغيرها، وعلى الشعب أن ينتبه لهؤلاء وعلى المخلصين للوطن أن يقفوا في جبهة واحدة.

وشدد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة حسم مسألة الحبوب خلال الساعات القادمة، لافتا الى وجود شبكات إجرامية تهدف إلى تجويع الشعب.

وقال الرئيس التونسي، "مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب وليس للتوزيع وهذه المسألة تتعلق بوزارتي التجارة والزراعة"، موضحا أن 5 % فقط من المواد توجه لسوق الجملة والبقية يقع توزيعها خارج المسالك القانونية، مشددا على ضرورة وضع حدّ لهذا الأمر.

وأضاف الرئيس التونسي " لن نسكت عن تجويع الشعب وكل مسئول لا يتحمّل مسئوليته لا مكان له في الإدارة، والإدارة تقوم على مبدأ الحياد وخدمة الصالح العام".

وتابع الرئيس قيس سعيد قائلا " لا يمكن القبول بأي مسئول يخدم مصلحة حزب أو أطراف لا تظهر في الصورة لكنها تحرك الأوضاع "، محذرا "أعرفهم بالأسماء وعليهم تحمل مسئوليتهم أمام الشعب ولن نسكت عن تجويع الشعب".

وشدد الرئيس التونسي على أن القوانين وضعت وليست قرآنا منزلا من السماء وإذا مثّلت عائقا لا بدّ من تغييرها.