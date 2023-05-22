عضو الشيوخ مجد الدين بركات يستعرض طلب مناقشة تصدير فائض الكهرباء

استعرض محمد مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار النائب مجد الدين بركات، إلى تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن العجز الكهربائي في مصر تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير، بعد أن تم الانتهاء من عدد يزيد عن حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.

وقال النائب إن مصر خلال 7 سنوات تحولت من المعاناة إلى الفائض في إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم التصدير لبعض الدول العربية وهي ليبيا، الأردن، السودان، وفلسطين.

وأوضح أنه نظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، والعائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى التحديات الاقتصادية الصعبة.

وشدد النائب أمام الجلسة العامة، على ضرورة أن يكون هناك خطة لدى الحكومة بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.