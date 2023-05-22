السعودية تحصد الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023

حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023 عن فئة التطبيقات الذكية، ممثلة في تطبيق مرشدك الزراعي الرائد إقليميًا وعالميًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الجائزة تأتي تأكيدًا على تقدير وتميّز جهود المملكة في المجال التقني، من خلال التطبيقات الذكية لتقديم الخدمات والاستفادة من التكنولوجيا العالمية؛ من أجل خدمة التنمية المستدامة عربيًا وإقليميًا.

يشار إلى أن تطبيق "مرشدك الزراعي" قدّم خلال عام 2022م ما يقارب الـ3 ملايين استشارة زراعية، شملت 64 مجالًا، فيما بلغ عدد المزارعين المسجلين الذين استفادوا من التطبيق نحو 249 ألف مزارع بنهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد المرشدين الزراعيين الذين قدموا الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات الزراعية للمزارعين نحو 398 مرشدًا زراعيًا، إضافة إلى أنشطة إرشادية وتفاعلية، حيث يشارك بالتطبيق الخبراء والمختصون من عدد من الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية مثل "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وصندوق التنمية الزراعية والجامعات والقطاع الخاص، ويهدف التطبيق لخدمة المزارعين، ومربي الماشية والصيادين والنحالين، ويستهدف كذلك تعزيز الصناعات الغذائية بالمملكة.