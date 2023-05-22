الأهلي يحسم موقف كهربا من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

حسم محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، موقف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق، من المشاركة في المباريات، خاصة نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم صدور قرار سابق بإيقافه 12 مباراة في المسابقات المحلية من قبل لجنة الانضباط، وتواصل أزمة عدم سداده لغرامة الزمالك، التي تزيد عن مليوني دولار.

الأهلي تأهل للنهائي بعدما أقصى الترجي التونسي 4-0 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي، بينما تأهل الوداد على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما استفاد من قاعدة الهدف خارج الملعب بعد التعادل سلبيا في المغرب والتعادل 2-2 في جنوب إفريقيا.

وقال محمد عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «نتخذ كافة الخطوات والإجراءات التي يكفلها لنا القانون، والأمور مستقرة، وكهربا مستمر مع الأهلي، وسيلعب في النهائي القاري، ولا يوجد ما يمنعه من اللعب حاليا».

وأضاف: «قمنا برفع دعوى بالقضاء الإداري ضد شرعية لجنة الانضباط، لا زالت منظورة، وهناك جلسة تحدد لها يوم 14 يونيو المقبل، ولا يزال لدينا فيها تفاصيل أخرى كثيرة».

وتابع: «وجهة نظرنا أننا نحترم لجنة الانضباط كأشخاص لكن ما صدر منها لا يتفق مع اللوائح، ومن حقنا اللجوء للقضاء العادي منذ توقف مركز التحكيم والتسوية، وهذا يكفله لنا القانون واللاعب مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي».

وأتم: «تقدمنا بالعديد من البلاغات وصلت إلى 7 لعدة جهات، بسبب قيام بعض الحسابات المدفوعة بشن حملة مدفوعة ضد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، وتم ضبط أحد الأشخاص ويتم التحقيق معه في الوقت الحالي».

وتقام مباراة الذهاب من النهائي يوم 4 يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما يقام إياب النهائي يوم 11 من الشهر ذاته على ملعب محمد الخامس بالمغرب.