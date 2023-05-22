فيضانات وعواصف إيطاليا تلحق أضرارا بالغة بالزراعات والماشية

حذر مزارعون إيطاليون من أضرار كبيرة طويلة المدى سوف تلحق بالزراعة في منطقة إيميليا رومانيا بعد الفيضانات العارمة والعواصف الأخيرة التي تعرضت لها.

وقالت رابطة الزراعة (كولديريتي) أمس الأحد، إن حصاد الفاكهة في المنطقة المطلة على البحر الأدرياتيكي يمكن أن يتأثر بشدة على مدار الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة.

تسببت المياه المتبقية في البساتين في "خنق" جذور النباتات مما أسفر عن تعفنها.

وأضافت الرابطة أنه سوف يتحتم اقتلاع زراعات حقول بأكملها ثم إعادة زرعها. وتابعت أن هذا سوف يكون له أثر هائل على أسعار الفاكهة.

وتعتبر إيميليا رومانيا منطقة الفاكهة الرئيسية في إيطاليا حيث يتم زراعة المشمش والبرقوق والتفاح والكمثرى والكيوي والفراولة بها.

كما أن انتاج 400 مليون كيلوجرام على الأقل من القمح معرضة للخطر. فقد تسببت الفيضانات فى غمر حقول كاملة من الذرة وعباد الشمس وفول الصويا مغطى بطبقة سميكة من الطين.

كما أن تربية الماشية في المنطقة تضررت بشدة. ووفقا لرابطة كولديريتي الزراعية، لا يزال نحو 250 ألف من رأس من الماشية والخنازير والأغنام بحاجة للإنقاذ. وبالإضافة إلى الفيضانات نفسها، التي أدت بالفعل إلى نفوق الآلاف من الحيوانات، فإن الانهيارات الأرضية تزيد الوضع تعقيدا، ومن الصعب الوصول إلى الكثير من المزارع النائية. والحيوانات هناك بحاجة للغذاء والمياه.

وتقدر الحكومة الإقليمية الضرر الناجم عن الفيضانات بمليارات اليورو، بينما توفي 14 شخصا على الأقل وتحتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم بسببها.