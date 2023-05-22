ظهرت الممثلة الأمريكية جينفر لورانس، على سجادة مهرجان كان السينمائي الدولي لأول مرة كمنتجة بصحبة شريكتها المنتجة جوستين سياروتشي والمخرجة الأفغانية ساهرا ماني، لحضور عرض فيلمهن الوثائقي "الخبز والورد".



أصبحت حياة النساء في أفغانستان محل حديث كثير من الأوساط الحقوقية في العالم بعد سيطرة حركة طالبان مرة أخرى على السلطة في أغسطس 2021 ومغادرة القوات الأمريكية للأراضي الأفغانية بشكل نهائي بعد وجودها لأكثر من 20 عاما، وأصبح وضع المرأة مشكلة حرجة بعد غلق المدارس وفرض كثير من القيود عليهن.



جينفر لورانس تتحدث عن قهر النساء



قالت جينفر لورنس، في تصريحات إعلامية لـ "Variety": "انهار كل شيء وبضعة أيام، كنت أشاهد ما يحدث من أمريكا، وكنت أتابع احتجاجات نسوية أخرى، شعرنا بالعجز والإحباط بسبب ما شهدناه، وفكرنا في كيفية إخراج هذه القصص من دورة الأخبار الروتينية إلى نفوس الناس، ونقلها إلى المشاهدين لدفعهم نحو التحفيز والاهتمام بمحنة هؤلاء النساء".



وأضافت لورانس: "مشاهدة الأطفال الذين تربيهم هؤلاء النساء يتعرضون للتعذيب في الشارع كان مدمرًا بالنسبة لي إذا وضعت نفسي مكان أمهاتهم، مما جعلني أشعر أنني فقط أريد أن أفعل أي شيء يمكنه تغيير هذا الواقع".



وترى لورانس أنه لا يوجد فرق كبير بين النساء في العالم، الجميع يتعرض لقهر بأنواع مختلفة، وقالت: "ليس هناك الكثير من الفصل بيننا وبين هذه البلدان الأخرى، الديمقراطية هي كل ما لدينا وهي تتراجع للخلف حاليا، لذلك علينا أن نراقب الوضع باهتمام، وهي الحريات الفردية".



كما تحدثت المنتجة جوستين سياروتشي عن اهتماهما بهذه القضية، قائلة: "نحن نعتبر أن التعليم هو مخرج لهؤلاء النساء، وموضوعنا الذي ننقاشه كيف تم تجريد هؤلاء النساء من كل ما كن يتمتعن به ولا حتى باستطاعتهن الخروج من المنزل من دون مرافق، ونؤكد أنه من حق الإنسان أن يكون لديه ما يفعله كل يوم وأن تكون المرأة منتجًا في المجتمع".



"الخبز والورد" وثائقي أحاطته الصعوبات



ساهرة ماني، هي صانعة أفلام حائزة على العديد من الجوائز، حصلت على درجة الماجستير في صناعة الأفلام الوثائقية من جامعة الفنون بلندن بامتياز عالٍ، وشهادة البكالوريوس في السينما، كان لأعمال ساهرة كمنتجة ومخرجة تأثير كبير على حقوق المرأة والمساواة والعدالة، وبصفتها محاضرة في جامعة كابول، نظمت العديد من الفاعليات السينمائية وقدمت التدريب والإرشاد في أفغانستان، وهدفها التأثير على زيادة الوعي وتعزيز العمل على القضايا والأسباب التي تتطلب تغييرات اجتماعية، بحسب المنصة الرسمية لكلية فيرمونت للفنون الجميلة.



تشارك ماني بأحدث أفلامها "الخبز والورد" في مهرجان كان بدورته 76 لعام 2023، وهو يروي بشكل توثيقي ما تعانيه النساء في أفغانستان بعد فقدانهن عملهن وحريتهن بشكل كامل، من خلال إجراء مقابلات مع عدد من الضحايا في الخفاء لتوثيق حياهن، وتم إنتاج الفيلم بواسطة شركة Excellent Cadaver، وهي شركة إنتاج تأسست عام 2018 بواسطة لورانس وصديقتها سياروتشي.



وقالت ماني في حوار لها للمنصة الرسمية لمهرجان كان: "تظهر أفلامي واقع المرأة في بلدي، كل النساء في حياتي يمكن أن يصبحن مصدرا للإلهام، تم تزويج معظم زميلاتي في الفصل عندما كانوا قاصرات، شاهدتهم يتجهون في شهر العسل كما لو كانوا مستلقين في توابيت وأحلامهم بُترت مبكرا، كان يمثل لي ذلك رعبا، لم يكن لدي خيار سوى صنع هذه الأفلام للحكي عن هذا".



وأضافت: "لم يكن الخبز والورد فيلمًا سهلا، تكمن صعوبته في الوصول للنساء لكي تستطيع كل منهن قص حكايتها، الآن بما أن النساء لم يعد بإمكانهن مغادرة المنزل بدون الحجاب اعتقدت أنه يجب علينا أن نروي قصص نساء غير عاديات يعشن تحت حكم طالبان الثيوقراطي، وكانت سلامة طاقم الفيلم والأشخاص الذين صورناهم من أولوياتنا، وكان الخطر يحيط بنا في كل مكان وللأسف كان هناك بعض الاعتقالات".



استكملت ماني حديثها عن تفاصيل الفيلم: "عمل يروي حكايات عن ثلاث نساء معاصرات يعشن في مجتمع حيث لا يُسمح لهن بالعودة إلى العمل أو الدراسة، إذا أردنا بناء مستقبل في أفغانستان، فسنحتاج إلى نساء متعلمات قادرات على تسخير مواهبهن من أجل مجتمع أفضل، الطريقة التي تغيرت بها حياتهن في ظل حكم طالبان هي حقيقة يومية بالنسبة لنا، إنها حياة في ظل ديكتاتورية، حقيقة قاسية لا يمكننا تجاهلها، وصنع السلام مع طالبان هو إدانة لنساء أفغانستان".



قالت الكاتبة كاثرين براي، في مراجعتها عن الفيلم بمجلة variety: "المثير في هذا الفيلم هو الوقت الذي يستغرقه لإظهار الطاقة والشجاعة والقوة المطلقة للنساء اللواتي يشكلن المقاومة في أفغانستان، وهو أمر ضروري في فيلم يُعرض بمهرجان كان، لولا تلك المشاعر لأصبح الفيلم قاتما بشكل مبالغ فيه، تخاطر هؤلاء النساء بحياتهن للاحتجاج على نظام لا يعتبرهن بشرًا بشكل كامل، الثنائية المجتمعية الصارمة التي تفرضها طالبان هنا واضحة للغاية في سياق الفيلم، من خلال إبراز ثنائية المعنى الذي تفرضه طالبان، والتي تصنف المرأة إلى نوعين فقط إما امرأة جيدة وهن العذارى حسنات التصرف والأمهات المطيعات، أو امرأة سيئة وهن من يرفضن تلك القيود، وإذا أصبحت النوع الثاني فأنتِ دون البشر وتفقدين كل حقوقك في عُرفهم".



ووصفت براي الفيلم بأنه صرخة غضب ضرورية، يجادل بشكل مقنع أن تجاهل ما يحدث في أفغانستان يعني الحكم على نصف سكان البلاد بالاضطهاد في ظل نظام ديكتاتوري على الصعيدين السياسي والشخصي.





