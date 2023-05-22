عمرو أديب: بعض المحجبات تدخلن البارات لمشاهدة من يشربوا كحوليات

أبدى الإعلامي عمرو أديب، رأيه في دخول المحجبات في بعض الأماكن السياحية، وخص بالذكر "البارات" التي تتيح شرب المواد الكحولية.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «مصر فيها بارات.. أظن أختي المحجبة متحبش تبقى موجودة هناك.. إحنا عارفين إن ده حرام لكن فيه ناس بتبحب تروح تشرب وترقص.. فيه محجبات بيكونوا حابين يبقوا في المود ده من غير ما يشربوا لكن بيحبوا يتفرجوا».

وأضاف مخاطبا الفتاة المحجبة: «إنتي حرة تتفرجي على الناس دي وهمّ بيشربوا.. لكن وفقا للمنطق المكان ده مش مناسك ليكي».

يُشار إلى أنّ تصريحات أديب جاءت في سياق حديثه عن الجدل الذي أثير في الفترة الماضية، بعد الحديث عن منع فتاة محجبة من دخول أحد المطاعم.

وهذه الواقعة علق عليها عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قائلا - خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج - إنه لا يوجد قرار يقضي بمنع دخول المحجبة لأي من المنشآت السياحية والفندقية.

وفيما أشار إلى أنه يحق لصاحب المنشأة أن يمنع دخول من يراه قد يتسبب له في مشكلة، إلا أنّه شدّد على أن ارتداء الحجاب أمرٌ لا يمكن أن يندرج تحت هذا البند.

ولفت في الوقت نفسه، إلى أنّه يمكن لصاحب المنشأة أن يطلب من زواره في يوم معين ارتداء شيء معين ليُخرج المشهد كما يحلو له لكن من دون أن يجرح كرامة أحد.