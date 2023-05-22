 فيديو.. إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون و77 كيلوجراما من الحشيش في السعودية - بوابة الشروق
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فيديو.. إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون و77 كيلوجراما من الحشيش في السعودية

وكالات
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 7:20 م
أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية يوم الاثنين، إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون و77 كيلو جراما من الحشيش عبر منفذي الوديعة والحديثة.

وأوضحت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن المحاولة الأولى كانت لكمية مخبأة في خزان مستحدث في أرضية مركبة من نوع خصوصي محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الوديعة.

وأكدت هيئة الجمارك أن المحاولة الثانية كانت مخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.

وأفادت بأنه تم القبض على مستقبلي تلك الشحنات وعددهم 6 أشخاص.

وفي بيانها، دعت بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.



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