ميقاتي: إشكالية سلاح حزب الله تحتاج إلى وفاق وطني لبناني شامل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، رفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، مشيرا إلى أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح "حزب الله" تحتاج إلى وفاق وطني شامل.

وشدد ميقاتي، خلال اجتماعه اليوم مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، على "التعاون القائم بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة ، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701".

وطلب "أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

وقال ميقاتي "إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أن الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح "حزب الله" تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة".

وأضاف: "وفي الوقت الحاضر فان الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته".

وقالت فرونتسكا ، بعد اللقاء: "عرضنا نتائج قمة جدة في ما يخص لبنان، وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن أن يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان".

ووفق ما نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، "تم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة".