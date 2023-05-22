لا شيء أفضل من تناول مثلجات لذيذة في حرارة الصيف الشديدة، لكن ربما سيتعين عليك الانتباه إذا كنت تحمل بين يديك نوعا سيكلفك ما هو أكثر من إجمالي تكلفة جميع المثلجات التي تناولتها على مدى سنوات.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه الحلوى المثلجة، التي تسمى "بياكويا" – أو "الليلة البيضاء" باللغة اليابانية – تتكلف الحصة منها 880 ألف ين ياباني (6 آلاف و380 دولار)، الأمر الذي يجعلها رسميا أغلى مثلجات في العالم، طبقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتسمي شركة "سيلاتو" للمثلجات اليابانية "الليلة البيضاء" بـ"جيلاتو" عبر موقعها الإلكتروني، ويعتبر الاسم إشارة إلى أصوله الإيطالية.

وترجع هذه التكلفة الضخمة للمثلجات إلى المكونات باهظة الثمن، ومن بينها مكون مصدره من مدينة ألبا – والتي هي موطن ما يعتبره كثيرون أفضل كمأة بيضاء (نبات نادر) في إيطاليا – والتي يتكلف الكيلو منها مليوني ين (14 ألف و500 دولار)، بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ومن بين مكونات المثلجات الباهظة التكلفة أيضًا أوراق ذهبية يمكن أكلها، ونوعين من الجبن، ومكون يشبه المعجون يسمى "ساكيكاسو" يستخلص من عملية تصنيع شراب الساكي.

وقال ممثل عن الشركة لموسوعة جينيس: "استغرق الأمر منها عام ونصف لتطويره، مع إجراء عدة تجارب ووقوع أخطاء حتى الوصول إلى المذاق المناسب".

وأضافت الشركة أن مهمتها لا تتعلق بتقديم حلوى باهظة شهية، بل تقديم مغامرة في عالم الطهي تمزج المكونات الأوروبية والأطعمة اليابانية التقليدية.

وبحسب موقع شركة "سيلاتو"، فإن الحلوى معروضة للبيع في اليابان، وتشحن مباشرة إلى المستهلكين.

وفي حين لم يتمكن فريق موسوعة جينيس من تجربة عينة من الحلوى، منحت "سيلاتو" تجربة تذوق لموظفيها، الذي وصفوا الحلوى بأنها "غنية من حيث المذاق والملمس".