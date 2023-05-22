عطل فني يضرب إنستجرام حول العالم

أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.

ولم يتمكن المستخدمون من نشر صورهم أو تصفح باقي الصور وكذلك التعليقات والرسائل.

من ناحية أخري لم يصدر أي تعليق من إدارة إنستجرام أو شركة ميتا مالكة الموقع حتي الآن عن العطل.

وبحسب موقع down detector، المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، فإن عطل إنستجرام بدأ منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث أبلغ ما يزيد عن 16 ألف شخص عن مشكلة في الدخول لمنصة التواصل الاجتماعي سواء من الموقع الإلكتروني أو التطبيق.